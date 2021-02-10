В Техасе нашли собаку, пропавшую в 2017 году перед ураганом. Ее вернули семье

Волонтеры нашли собаку, которая пропала в 2017 году за несколько дней до мощного урагана «Харви». Об этом сообщает Fox News.
Собаку по кличке Мэдди потеряли хозяева, когда переезжали в другую часть Хьюстона. Питомцу вживили чип после пропажи, семья не могла обновить информацию о локации. Несмотря на это, хозяева не теряли надежды и продолжали искать собаку.
Мэдди нашла 6 февраля этого года сотрудница организации The Forgotten Pet Advocates, помогающей пропавшим животным. Собака просто бродила в одиночестве по улице. Волонтер пыталась найти хозяев собаки через микрочип, но информация на нем устарела. Тогда работники учреждения воспользовались программой для поиска владельцев питомцев с проблемными чипами, и в течение суток семья Мэдди была найдена.
В прошлом году на портале Mos.ru запустился первый в России централизованный городской сервис для поиска потерявшихся питомцев. С его помощью формируется единый реестр пропавших и найденных кошек и собак в Москве.