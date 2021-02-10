В Техасе нашли собаку, пропавшую в 2017 году перед ураганом. Ее вернули семье

Волонтеры нашли собаку, которая пропала в 2017 году за несколько дней до мощного урагана «Харви». Об этом сообщает Fox News.

Собаку по кличке Мэдди потеряли хозяева, когда переезжали в другую часть Хьюстона. Питомцу вживили чип после пропажи, семья не могла обновить информацию о локации. Несмотря на это, хозяева не теряли надежды и продолжали искать собаку.