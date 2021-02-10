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Стримы песен Мэрилина Мэнсона выросли, несмотря на обвинения в абьюзе

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:17

Количество прослушиваний песен Мэрилина Мэнсона на онлайн-платформах выросло, несмотря на недавние обвинения в абьюзе в адрес артиста. Об этом сообщает Billboard.

После признаний актрисы и бывшей девушки Мэнсона Эван Рейчел Вуд в жестоком отношении с его стороны, которые она опубликовала 1 февраля, стримы выросли на 7% по состоянию на 4 февраля. За этот период композиции исполнителя послушали 6 млн раз. Кроме того, на 40% увеличились продажи цифровых версий песен — до 2000.

Вместе с тем упала популярность самого позднего сингла Мэнсона «Don’t Chase the Dead». Она пропала из чарта Billboard Mainstream Rock Airplay, хотя еще в конце января была на 34-й позиции.

Вуд рассказала, что музыкант стал ухаживать за ней, когда она была тинейджером. Позже он начал манипулировать ею и заставлял подчиняться ему. После публикации актрисы еще как минимум четыре женщины выступили с обвинениями в адрес Брайана Уорнера (настоящее имя Мэрилина Мэнсона).

Музыкант отрицает заявления и утверждает, что они представляют собой «ужасное искажение реальности».

«Мои личные отношения всегда были по обоюдному согласию с партнерами-единомышленниками», — заявил Мэнсон.

На фоне скандала с ним расторгла контракт звукозаписывающая студия Loma Vista Recordings. Кроме того, он не появится в третьем сезоне «Американских богов». Продюсеры уберут его из сериала, несмотря на то что он уже появился в первом и четвертом эпизодах, а также исполнил важную роль в серии, выход которой должен состояться 14 февраля. Артиста исключили и из второго сезона хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов». Эпизоды с его участием убрали из каталога.

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