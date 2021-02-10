Детям-сиротам дали бессрочное право на бесплатное обучение в вузах

Совет Федерации одобрил закон, который дает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бессрочное право получать высшее образование за счет бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Особое право на прием в вузы для бесплатного обучения по программам бакалавриата и специалитета имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и те, кто имеют инвалидность вследствие военной травмы или заболевания, полученные в период прохождения военной службы.

Ранее это право было предусмотрено нормой закона «Об образовании», однако она была временной — срок ее действия истек 1 января 2021 года.

Впервые льготу по внеконкурсному приему в вузы для детей-сирот и детей с инвалидностью ввели еще в 1987 году. Спустя пять лет эту норму откорректировали — абитуриенты из этой категории поступающих шли вне конкурса при успешной сдаче экзаменов.