«Лучшее время для бесконечных зумов и „Нетфликса“»: актеры зачитали рассказы москвичей о самоизоляци

Актеры «Мастерской Брусникина» озвучили рассказы москвичей о том, как проходит их жизнь на карантине. Серия видео стала частью выставки «Музей самоизоляции» от Музея Москвы и галереи «Триумф».

Создатели проекта собрали рассказы 157 жителей столицы. В короткие ролики попали истории четырнадцати из них. Одни рассказывали о семейных драмах, увольнениях и удаленке, другие радовались, что наступило «лучшее время для бесконечных зумов и „Нетфликса“», а кто‑то занялся уборкой и нашел мешок старого LEGO на пыльной антресоли.

Все актеры обмотаны синей изолентой и приклеены к стенам. По словам автора идеи и режиссера проекта Петра Сильвестрова, это главная метафора видео, которая родилась во время весенней самоизоляции. Обычно лента нужна, чтобы перекрыть электрический ток, а в роликах она «изолирует ток самой жизни, окутывая собой все и всех вокруг».