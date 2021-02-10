«Лучшее время для бесконечных зумов и „Нетфликса“»: актеры зачитали рассказы москвичей о самоизоляци

Актеры «Мастерской Брусникина» озвучили рассказы москвичей о том, как проходит их жизнь на карантине. Серия видео стала частью выставки «Музей самоизоляции» от Музея Москвы и галереи «Триумф».
Создатели проекта собрали рассказы 157 жителей столицы. В короткие ролики попали истории четырнадцати из них. Одни рассказывали о семейных драмах, увольнениях и удаленке, другие радовались, что наступило «лучшее время для бесконечных зумов и „Нетфликса“», а кто‑то занялся уборкой и нашел мешок старого LEGO на пыльной антресоли.
Все актеры обмотаны синей изолентой и приклеены к стенам. По словам автора идеи и режиссера проекта Петра Сильвестрова, это главная метафора видео, которая родилась во время весенней самоизоляции. Обычно лента нужна, чтобы перекрыть электрический ток, а в роликах она «изолирует ток самой жизни, окутывая собой все и всех вокруг».
«Тела актеров превратились в своеобразные медиаскульптуры. Разрыв между условностью позы и документальностью текста образует сильный образ переживаемого нами времени», — пояснил Сильвестров.
Оператором стал Никита Козырь, саунд-дизайнером — Ева Ричер. Озвучивали истории актеры Кристина Якимушкина, Яна Енжаева, Марина Калецкая, Анастасия Великородная, Алексей Мартынов, Алена Хованская и другие.
Выставка «Музей Самоизоляции» появилась в онлайн-формате 3 декабря 2020 года. Авторы проекта хотели закрепить в истории опыт горожан в период пандемии. Для этого они объединились с художниками и собрали фотографии, личные свидетельства, самодельные маски, украшения и дневники, которые стали символами изоляции. С 22 января по 4 апреля можно будет попасть на офлайн-выставку в Музее Москвы.