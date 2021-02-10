Политех запустит 14 февраля новый семестр «Университета детей»

Кроме того, дети познакомятся с философией, химией, антропологией и другими научными областями с помощью настоящих ученых. Среди них — научные сотрудники лаборатории геохимии Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН Геннадий Борисенко и Екатерина Колтовская , кандидат философских наук и доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Арсений Куманьков, психолог и создатель учебно-методического центра «БампеРрост» Татьяна Шульц и другие.

Абонементы на занятия можно купить уже сейчас на сайте Политеха. В новом семестре студенты «Университета детей»: — разберутся, правда ли роботы скоро будут делать все за людей; — узнают, как изменения в Мировом океане влияют на жизнь человечества; — спроектируют идеальный дом будущего с огородом на крыше.

«Университет детей» — это образовательный проект Политехнического музея для детей от 7 до 14 лет, где детям предлагают не слушать лекции, а знакомиться с научным методом на практике и исследовать мир вокруг.

«Здесь нет экзаменов, детей не делят на гуманитариев и технарей, а формат занятий очень разнообразен: участники работают самостоятельно и в группах, готовят проекты, участвуют в экспериментах и обсуждениях», — рассказывают сами организаторы о проекте.

Кроме того, к новому семестру в проекте обновили структуру направлений. Теперь подростковая программа «Векторы» доступна для детей от 11 до 14 лет. В рамках практического блока этого направления можно будет глубже погрузиться в одну научную область (психологию, политологию или океанологию) и реализовать собственный проект — одному или в группе. Определить, какое именно направление подходит ребенку, поможет тест, разработанный вместе с психологом Татьяной Шульц.

Полная программа весеннего семестра, который продлится до 25 апреля, опубликована на сайте «Университета детей».