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Политех запустит 14 февраля новый семестр «Университета детей»

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:55

Политехнический музей 14 февраля запустит весенний семестр «Университета детей». Благодаря онлайн-формату присоединиться к нему смогут дети из любого региона России.

Абонементы на занятия можно купить уже сейчас на сайте Политеха.
В новом семестре студенты «Университета детей»:
— разберутся, правда ли роботы скоро будут делать все за людей;
— узнают, как изменения в Мировом океане влияют на жизнь человечества;
— спроектируют идеальный дом будущего с огородом на крыше.

Кроме того, дети познакомятся с философией, химией, антропологией и другими научными областями с помощью настоящих ученых. Среди них — научные сотрудники лаборатории геохимии Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН Геннадий Борисенко и Екатерина Колтовская, кандидат философских наук и доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Арсений Куманьков, психолог и создатель учебно-методического центра «БампеРрост» Татьяна Шульц и другие.

© пресс-служба Политеха
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© пресс-служба Политеха
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© пресс-служба Политеха
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«Университет детей» — это образовательный проект Политехнического музея для детей от 7 до 14 лет, где детям предлагают не слушать лекции, а знакомиться с научным методом на практике и исследовать мир вокруг.

«Здесь нет экзаменов, детей не делят на гуманитариев и технарей, а формат занятий очень разнообразен: участники работают самостоятельно и в группах, готовят проекты, участвуют в экспериментах и обсуждениях», — рассказывают сами организаторы о проекте.

Кроме того, к новому семестру в проекте обновили структуру направлений. Теперь подростковая программа «Векторы» доступна для детей от 11 до 14 лет. В рамках практического блока этого направления можно будет глубже погрузиться в одну научную область (психологию, политологию или океанологию) и реализовать собственный проект — одному или в группе. Определить, какое именно направление подходит ребенку, поможет тест, разработанный вместе с психологом Татьяной Шульц.

Полная программа весеннего семестра, который продлится до 25 апреля, опубликована на сайте «Университета детей».

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