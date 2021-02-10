Киберспортсмены ведут более здоровый образ жизни, чем среднестатистический человек

Ученые из Высшей спортивной школы в Кельне (Германия) выяснили, что образ жизни киберспортсменов здоровее, чем у среднестатистического человека. В опросе участвовали 800 геймеров, преимущественно мужчины (86%). Результаты исследования опубликованы на сайте проекта

eSportwissen.

«Стереотип о геймере, питающемся нездоровой пищей, устарел», — заявили исследователи. Большинство геймеров хорошо оценили состояние своего организма – с прошлого года показатели не ухудшились даже в условиях пандемии.

Фастфуд и полуфабрикаты опрошенные почти не едят — в среднем это происходит два раза в неделю, при этом как минимум пять из семи дней они готовят сами. Сладостями и безалкогольными напитками с сахаром киберспортсмены тоже не злоупотребляют.

Вегетарианцами оказались 15% респондентов, остальные едят мясо почти каждый день. Суточную норму по фруктам и овощам съедают только 15% опрошенных мужчин и 25% женщин. При этом геймеры часто пьют энергетики — согласно опросу, в среднем за неделю они употребляют чуть больше одной банки.

Физической активностью киберспортсмены занимаются в среднем 9,5 часов в неделю. По рекомендации ВОЗ, молодым людям для поддержания состояния здоровья достаточно семи часов. Сидя за компьютером опрошенные проводят около 36,5 часов в неделю.

Киберспорт — профессия будущего, которую многие страны признают отдельным видом спорта. Три года назад его включили во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта, где он теперь соседствует с хоккеем и футболом. В прошлом году студентам МГУ разрешили получить зачет по физкультуре, сдав нормативы по компьютерным играм.

Коллективы геймеров участвуют в крупных соревнованиях, некоторые из которых могут принести профессионалам миллионы долларов. «Афиша Daily» пообщалась с киберспортивными психологами и составила профайл профессии.