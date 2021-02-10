Сандра Баллок присоединится к актерскому составу фильма «Скоростной поезд»

Американская актриса Сандра Баллок присоединится к Брэду Питту в боевике «Скоростной поезд», который снимет режиссер «Джона Уика» и «Взрывной блондинки» Дэвид Лейтч. Об этом сообщил Deadline.

Баллок впервые сыграет вместе с Питтом. Какая роль ей достанется, пока неизвестно. Питт же исполнит главного персонажа. Помимо них, в фильме снимутся Леди Гага, Джоуи Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон и Зази Битз.

«Скоростной поезд» — экранизация романа японского писателя Котаро Исаки «Maria Beetle». По сюжету пятеро наемных убийц оказываются в одном скоростном поезде, который направляется из Токио в Мориоку. У каждого из них своя миссия и интересы, из-за чего между персонажами неизбежно назревает неразрешимый конфликт.

Сценарий картины написал Зак Олькевич. Продюсируют ее Антуан Фукуа, Кэт Самик, Келли МакКормик, а также Риосуке Саегуса и Юма Терада.

Съемки «Скоростного поезда» уже официально стартовали. Когда лента выйдет в прокат — не раскрывается.

Романы Котаро Исаки часто экранизируются. По его произведениям сняты более десяти японских фильмов, среди которых «Золотой сон», «Рыбная история» и «Прекрасный дождь».