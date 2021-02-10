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Гай Пирс сыграет вместе с Кейт Уинслет в сериале «Кобыла Исттауна»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:57

Британские актеры Гай Пирс и Кейт Уинслет вновь сыграют вместе в сериале для HBO — на этот раз в проекте под названием «Кобыла Исттауна». Об этом сообщил Deadline.

Пирс сыграет профессора и писателя-романиста Ричарда Района, в то время как Уинслет предстанет в образе детектива Мар Шихан из небольшого городка в Пенсильвании, чья жизнь рушится в ходе расследования убийства.

Гай Пирс заменит в шоу Бена Майлза, который покинул проект из‑за неудобного расписания съемок более года назад. Сценарий сериала написал Брэд Инглсби, а его режиссером выступил Крейг Зобел.

В шоу также появятся Джулианна Николсон, Джин Смарт, Энгаури Райс, Эван Питерс и другие артисты. Среди продюсеров проекта — Инглсби, Зобел, Уинслет, Пол Ли и Гэвин О’Коннор.

Ранее Уинслет и Пирс уже встречались на съемочной площадке ремейка «Милдред Пирс» в 2011 году. Оба актера тогда получили за свои роли премии «Эмми». Также Пирс снимался в «Двух королевах», «Король говорит!» и «Смертельном номере».

Уинслет известна более всего по своим работам в «Титанике», «Вечном сиянии чистого разума» и «Чтеце». Сейчас актриса снимается в сиквеле «Аватара». Ранее она представила драмы «Аммонит», «Черный дрозд» и «Черный Красавец» — в последней Уинслет озвучила лошадь.

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