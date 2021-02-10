Власти Удмуртии разрешили жителям больше не носить защитные маски

В Удмуртии с 12 февраля отменили обязательный масочный режим. Республика стала первым регионом России, где пошли на такое смягчение антикоронавирусных правил, сообщил ТАСС со ссылкой на главу субъекта Александра Бречалова.

«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер. При этом я вас очень прошу, обращаюсь ко всем, все-таки использовать в общественном транспорте, в общественных местах, в магазинах, в театрах, на самолетах и поездах маску», — сказал Бречалов.

Он также объявил, что с 10 февраля рестораны, кафе, кинотеатры, театры и другие культурно-досуговые учреждения смогут вновь работать без ограничений, в том числе и в ночное время.

Кроме того, в регионе разрешат проводить спортивные соревнования, но на особых условиях. Заполненность залов на турнирах не должна превышать 50%, а участниками состязаний не смогут пока стать граждане старше 65 лет.

В Удмуртии на данный момент зарегистрировано 26 515 заразившихся COVID-19, из них до сих пор болеют 3056 человек. За последние сутки зафиксировано 97 новых случаев коронавируса.

Рост заболеваемости в республике начался в сентябре 2020 года. В январе темп распространения COVID-19 стал снижаться. Кроме того, в регионе вакцинировались 10027 жителей, из них 986 уже сделали вторую прививку.