Coca-Cola будет разливать напитки в США только в бутылки из переработанного пластика

Компания Coca-Cola объявила, что будет производить бутылки для своих напитков в США только из переработанного пластика. Об этом сообщил Bloomberg.

По мнению компании, переработка сократит потребление нового пластика более чем на 20% в Северной Америке по сравнению с уровнем 2018 года. При этом отказываться от пластика как такового Coca-Cola не планирует.

Бутылки из переработанного пластика появятся в магазинах США в течение 2021 года. Напитки в них будут стоить столько же, сколько и в привычной таре.

Coca-Cola заявила, что намерена к концу 2022 году изменить внешний вид напитков Sprite — их начнут выпускать в полностью прозрачной упаковке. Это позволит упростить процесс переработки.

В 2020 году экологическое движение Break Free From Plastic в третий раз назвало Coca-Cola одной из главных компаний, ответственных за загрязнение планеты пластиком, наряду с Nestle и PepsiCo.

Первую бутылку из переработанного океанического пластика производитель выпустил еще в 2019 году. Тогда в компании отмечали, что технология позволяет отказаться от сжигания и захоронения мусора.