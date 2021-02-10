The Walt Disney Company закроет анимационную студию, работавшую над «Ледниковым периодом» и «Рио»

Корпорация The Walt Disney Company закроет анимационную студию Blue Sky Studios, на которой разработали франшизу «Ледниковый период» и мультфильмы «Рио» и «Рио 2». Об этом сообщил Deadline.

К такому решению компанию подтолкнула пандемия коронавируса, которая нанесла урон не только кинобизнесу, но также тематическим паркам Диснейленд и круизным лайнерам корпорации. В результате этого пострадают 450 сотрудников Blue Sky Studios.

По информации издания, есть вероятность, что Disney трудоустроит часть оставшихся без работы людей в других своих подразделениях. Помимо Blue Sky Studios, компании принадлежат еще две анимационные студии, выпускающие полнометражные мультфильмы.

Проект «Нимона», разрабатываемый лауреатом «Оскара» Патриком Осборном, будет отменен. Он должен был стать дебютной полнометражной работой аниматора, премьера планировалась на 14 января 2022 года.

Blue Sky Studios была основана в 1987 году и в первые десять лет своего существования занималась визуальными эффектами для рекламы и телепередач. В 1998 году студия выпустила короткометражный фильм «Банни», получила за него «Оскар» и переключилась на создание кино.

Среди выпущенных мультипликаторами студии полнометражных фильмов — пять частей «Ледникового периода», «Хортон», «Фердинанд», «Снупи и мелочь пузатая в кино», «Эпик» и «Рио».