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Bloomberg: в Twitter могут появиться платные функции

Юлия Онодэра
Вчера в 22:44

Сервис микроблогов Twitter разрабатывает ряд платных функций, чтобы снизить свою зависимость от рекламных инвестиций. Об этом сообщил Bloomberg.

Соцсеть планирует добавить возможность создавать эксклюзивный платный контент, подписываться на Tweetdeck (приложение для управления несколькими лентами одновременно) и покупать верификацию для бизнес-аккаунтов.

Кроме того, компания намерена внедрить функцию отключения рекламы в ленте, добавить опцию загрузки видео большей длительности или лучшего качества и разрешить пользователям отменять отправку сообщений за дополнительную плату.

Twitter также рассматривает включение дополнительных цветов профиля, стикеров и хэштегов. На платформе может появиться и расширенная аналитика, за доступ к которой придется заплатить. Какой будет стоимость новых услуг, пока неизвестно.

По информации издания, руководство соцсети уже давно думает над платными функциями. В 2017 году сервис проводил опрос по поводу подписки на Tweetdeck, но в дальнейшем отказался от тестирования этого инструмента.

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