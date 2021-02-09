Умерла вокалистка The Supremes Мэри Уилсон

Вокалистка и соосновательница одной из самых успешных женских групп в истории музыки The Supremes Мэри Уилсон скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на друга артистки, публициста Джея Шварца. Уилсон умерла у себя дома в Неваде. Причины смерти неизвестны. Соболезнования семье певицы уже выразила ее коллега по коллективу The Supremes Дайана Росс. «У меня так много прекрасных воспоминаний о нашем времени вместе. The Supreme будет жить в наших сердцах», — написала она.

Мэри Уилсон стала известна в 1960-х годах как одна из солисток трио The Supremes, исполнявшего музыку в стиле ритм-н-блюз, поп, соул и диско. В отличие от других артисток из оригинального состава группы, Уилсон оставалась в коллективе до его официального закрытия в 1977 году. После роспуска The Supremes Уилсон начала сольную карьеру, но записала лишь один альбом в 1979 году. Тем не менее, певица продолжала вступать и, по словам основателя знаменитого лейбла Motown Records Берри Горди, была «главным членом семьи Motown».

«Я всегда гордился Мэри. Она была настоящей звездой на своих собственных правах и на протяжении многих лет продолжала упорно работать, чтобы увеличить наследие The Supremes. Мэри Уилсон была для меня особенной. Она была первопроходцем, дивой, и ее будет очень не хватать», — сказал Горди. В 2021 году Уилсон приняла участие в записи трека «You Are Not Alone» для благотворительной акции Национального альянса по психическим заболеваниям. Артистка с нетерпением ждала своего дня рождения 6 марта и анонсировала релиз новой музыки.