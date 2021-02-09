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В Петербурге пройдет благотворительная акция по сбору одежды для нуждающихся «Принеси вещи бывших»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:03

В Петербурге пройдет акция «Принеси вещи бывших, избавься от прошлого, помоги тем, кто нуждается». Об этом «Афише Daily» рассказали ее организаторы — благотворительный магазин «Спасибо!» и поп-ап-проект «Зима в Никольских рядах».

На территории зимнего двора в «Никольских рядах» 12 февраля появится контейнер для сбора старых и ненужных вещей. Все желающие смогут оставить в нем одежду, которую затем передадут на благотворительность.

Оформлением контейнера займется уличный художник Loketski. По задумке организаторов, акция не только поможет нуждающимся, но и позволит петербуржцам в канун Дня всех влюбленных попрощаться с воспоминаниями о прошлом.

Принять участие в акции можно будет в дни работы зимнего двора: в выходные он открыт с 12.00 до 22.00, а в четверг и пятницу — с 15.00 до 21.00. Билеты для посещения развлекательного комплекса продаются здесь.

Кроме того, отдать вещи в благотворительные магазины «Спасибо!» возможно и через другие контейнеры, расположенные по всему Петербургу. В них разрешается положить как хорошую одежду, так и непригодную к дальнейшему использованию — ее сдадут в переработку.

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