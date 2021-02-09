Хеллоуин в феврале в клипе «Cancelled» от Slowthai и Skepta

В видео артисты примерили на себя образы злодеев из известных триллеров и фильмов ужасов. Slowthai перевоплотился в Патрика Бейтмена из «Амреканского психопата» и Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов», а Skepta — в Кожаное лицо из «Техасской резни бензопилой» и Кэндимена из одноименного фильма.

Британские рэперы Slowthai и Skepta выпустили клип на песню «Cancelled». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Сегодня артисты выпустили анонс клипа, в котором сделали пародию на известную рекламу пива Budweiser. С этой сцены в итоге начинается ролик.

«Cancelled» станет частью второго альбома Slowthai «Tyron». Пластинка должна была выйти 5 февраля, но ее отложили на неопределенный срок.

В ноябре прошлого года рэпер представил второй сингл с альбома — «nhs». В сентябре у него вышла песня «Feel Away», записанная с Джеймсом Блейком и Mount Kimbie.