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Новости
Умерла вокалистка The Supremes Мэри Уилсон 21:46
В Петербурге пройдет благотворительная акция по сбору одежды для нуждающихся «Принеси вещи бывших» 21:03
В Китае нашли банку с кремом для лица, которой 2700 лет 20:59
Slowthai/YouTube Хеллоуин в феврале в клипе «Cancelled» от Slowthai и Skepta
Хеллоуин в феврале в клипе «Cancelled» от Slowthai и Skepta 20:40
Трагическая история Кумандры и борьба со злом в новом трейлере «Райя и последний дракон» 20:21
Агранович — новый худрук «Гоголь-центра», Yung Trappa на свободе и другие новости дня 20:07 Дайджест
Такеши Китано снимет фильм «Шея» с Кеном Ватанабэ 19:50
Жар-птица ест кокосы в финальном трейлере сказки «Конек-горбунок» 18:49
Sergio Souza/Unsplash Счетная палата перечислила регионы с самой загрязненной питьевой водой. Москва — в их числе
Счетная палата перечислила регионы с самой загрязненной питьевой водой. Москва — в их числе 18:34
Yung Trappa вышел из тюрьмы. Он провел в заключении 5,5 лет 17:35
Новым худруком «Гоголь-центра» стал Алексей Агранович. Рассказываем, чем он известен 17:02
Роскомнадзор запустил приложение для ускоренной подачи жалоб на запрещенный контент 16:59
В Германии предъявлены обвинения 100-летнему бывшему надзирателю концлагеря Заксенхаузен 16:30
Vlah/Pexels Госдума запретила высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд
Госдума запретила высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд 15:42
Вышел первый эпизод сериала о приложении «Помощь» — благотворительном проекте Никиты Кукушкина 15:00
Lil Yachty в окружении друзей в клипе «Royal Rumble» 14:45
Алексей Агранович назначен новым худруком «Гоголь-центра» 14:23
Соратники Навального анонсировали новую акцию 14 февраля. Она пройдет в формате флешмоба 14:08
Paul Barton/YouTube Ученые научили нейросеть восстанавливать фортепианную музыку по видео без звука
Ученые научили нейросеть восстанавливать фортепианную музыку по видео без звука 13:45
Slowthai и Skepta спародировали рекламу пива в тизере клипа «Cancelled» 13:04
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Агранович — новый худрук «Гоголь-центра», Yung Trappa на свободе и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:07

Кирилл Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра». На его место назначен Алексей Агранович. Здесь мы рассказываем о его карьере.

В России за сутки выявили 15 019 случаев коронавируса. Вылечились 21 795 человек, 530 умерли.

Госдума запретила высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд. Действующая редакция устава допускает высадку лиц младше 16 лет.

Концерн «Калашников» разработал первое в России смарт-ружье МР-155 Ultima. Его назвали «оружием для хипстеров».

Вышел первый эпизод сериала о приложении «Помощь» — благотворительном проекте Никиты Кукушкина. Режиссерами выступили Халиль Ахметзянов и Джульетта Мартиросян.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после сообщений о низкой зарплате местных ученых. Вопрос был поднят на заседании Совета по науке и образованию с президентом Владимиром Путиным.

Роскомнадзор запустил приложение для ускоренной подачи жалоб на запрещенный контент. Цель проекта — повысить оперативность удаления незаконной информации из интернета.

Соратники Навального анонсировали новую акцию 14 февраля. Она пройдет в формате флешмоба.

Счетная палата перечислила регионы с самой загрязненной питьевой водой. Лидером антирейтинга стала Свердловская область.

Российский рэпер Yung Trappa вышел из тюрьмы. В 2016 году его осудили по 228-й статье УК РФ о хранении и распространении наркотиков.

Американский рэпер Lil Yachty выпустил клип на песню «Royal Rumble». Он также анонсировал новый проект «Michigan Boy Boat».

«Афиша Daily» запускает коллаборацию с Pizza 22 cm. Акция приурочена к празднованию Международного дня пиццы.

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