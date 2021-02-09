Кирилл Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра». На его место назначен Алексей Агранович. Здесь мы рассказываем о его карьере.

В России за сутки выявили 15 019 случаев коронавируса. Вылечились 21 795 человек, 530 умерли.

Госдума запретила высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд. Действующая редакция устава допускает высадку лиц младше 16 лет.

Концерн «Калашников» разработал первое в России смарт-ружье МР-155 Ultima. Его назвали «оружием для хипстеров».

Вышел первый эпизод сериала о приложении «Помощь» — благотворительном проекте Никиты Кукушкина. Режиссерами выступили Халиль Ахметзянов и Джульетта Мартиросян.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после сообщений о низкой зарплате местных ученых. Вопрос был поднят на заседании Совета по науке и образованию с президентом Владимиром Путиным.

Роскомнадзор запустил приложение для ускоренной подачи жалоб на запрещенный контент. Цель проекта — повысить оперативность удаления незаконной информации из интернета.

Соратники Навального анонсировали новую акцию 14 февраля. Она пройдет в формате флешмоба.

Счетная палата перечислила регионы с самой загрязненной питьевой водой. Лидером антирейтинга стала Свердловская область.

Российский рэпер Yung Trappa вышел из тюрьмы. В 2016 году его осудили по 228-й статье УК РФ о хранении и распространении наркотиков.

Американский рэпер Lil Yachty выпустил клип на песню «Royal Rumble». Он также анонсировал новый проект «Michigan Boy Boat».

«Афиша Daily» запускает коллаборацию с Pizza 22 cm. Акция приурочена к празднованию Международного дня пиццы.