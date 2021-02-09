Трагическая история Кумандры и борьба со злом в новом трейлере «Райя и последний дракон»

Ролик представляет более подробный взгляд на историю таинственного королевства Кумандра, где некогда самые разные люди жили в мире с драконами. Также трейлер знакомит зрителей с очаровательным и неловким драконом Сису, призванным Райей на помощь в борьбе со злом.

По сюжету картины юной воительнице Райе предстоит вместе со своим спутником, броненосцем по имени Тук-Тук, и единственным оставшимся в мире драконом сразиться с могущественным врагом Друуном и объединить разобщенные народы королевства.

Режиссерами мультфильма выступили лауреат «Оскара» и автор «Моаны» Дон Хилл, а также мексиканский клипмейкер Карлос Лопес Эстрада. Главных героинь — Райю и Сису — озвучили актрисы Келли Мари Трэн и Аквафина. Премьера ленты запланирована на 5 марта 2021 года.