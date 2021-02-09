Роскомнадзор запустил приложение для ускоренной подачи жалоб на запрещенный контент

Роскомнадзор запустил бета-тестирование приложения, с помощью которого можно быстро пожаловаться на запрещенную информацию в сети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо оперативной подачи жалобы, сервис позволит отследить этапы ее рассмотрения и проверить, ограничен ли доступ к какому‑либо сайту.

Цель приложения — повысить оперативность удаления из интернета запрещенного контента. К нему относятся материалы о детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средствах и нелегальных азартных играх. Такая информация включается в Единый реестр запрещенных сайтов.

Бета-версию сервиса можно скачать в App Store и Google Play. Перед тем как воспользоваться приложением, нужно авторизоваться через госуслуги.

По данным Роскомнадзора, с ноября 2012 года «по каналу обратной связи» получено более 2,7 млн сообщений об информации, нарушающей российское законодательство.