В Германии предъявлены обвинения 100-летнему бывшему надзирателю концлагеря Заксенхаузен

В Германии прокуратура предъявила обвинение 100-летнему бывшему охраннику концентрационного лагеря Заксенхаузен. Его обвиняют в соучастии в убийстве 3518 еврейских заключенных, сообщает Reuters.

В Заксенхаузене мужчина служил с 1942 по 1945 год. По версии следствия, он участвовал в убийствах намеренно, пытаясь извлечь для себя материальную выгоду.

Суд города Нойруппин в настоящее время рассматривает вопрос о принятии этого дела в производство. Сам обвиняемый живет в Бранденбурге. Обвинение считает, что он сможет участвовать в процессе, несмотря на возраст.

Это не первый случай, когда в Германии предъявляют обвинения пожилым людям — бывшим работникам концлагерей. Например, неделю назад статус обвиняемого присвоили 95-летней Ирмгард Ф., работавшей секретарем в концлагере Штуттгоф и причастной к убийствам около 10 тыс. человек.

Заксенхаузен был построен в городе Ораниенбург в 1936 году. На территории лагеря различным образом погибло больше 100 тыс. человек. В частности, там нацисты экспериментировали с убийствами заключенных газом, который позже применяли для миллионов убийств в Освенциме.