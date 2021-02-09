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Новым худруком «Гоголь-центра» стал Алексей Агранович. Рассказываем, чем он известен

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:02

Актер Алексей Агранович станет новым руководителем театра «Гоголь-центр». Об этом СМИ сообщили сегодня. Предлагаем поближе познакомиться с артистом и узнать, что привело его к новой должности.

Агранович родился в 1970 году. Окончив школу в 1987 году, работал на киностудии «Мосфильм» и занимался в театре-студии «Присутствие». В начале 1990-х учился во ВГИКе и участвовал в организации Международного студенческого кинофестиваля. Его первым самостоятельным проектом стал совместный концерт групп «ДДТ» и «Калинов мост» в Театре Советской армии в 1995 году.

Артист выступает продюсером церемоний открытия и закрытия ММКФ, открытия и закрытия кинофестиваля «Кинотавр», церемоний вручения премий «Золотой орел» и газеты The Art Newspaper, работал на премии ТЭФИ и многих других.

На счету Аграновича несколько режиссерских работ в кино: короткометражка «Fragile» 1994 года, полнометражный фильм «Улица Гоголя» 2006 года и документалка «Главкнига» 2015-го.

Актер исполнил около 20 ролей в фильмах и сериалах. Самый известный проект — фильм «Юморист», в котором он исполнил главную роль вымышленного советского комика Бориса Аркадьева.

Агранович поставил спектакли «Каменный гость» и «Чайка» в продюсерском центре «Переходы», «Подземку» — в антрепризе Театр Антона Чехова и работал над постановками «Квартета И» в 1998 году.

С 2014 года начал играть на сцене «Гоголь-центра»: в спектакле «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова и с 2017-го — в «Маленьких историях» по произведению Александра Пушкина и сценарию Кирилла Серебренникова.

Новость о назначении Аграновича худруком «Гоголь-центра» появилась вслед за сообщением о том, что из театра уходит Серебренников, занимавший этот пост 8,5 лет. Актер вступит в должность 26 февраля.

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