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Lil Yachty в окружении друзей в клипе «Royal Rumble»

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:45

Американский рэпер Lil Yachty выпустил клип на песню «Royal Rumble». Ролик моджно посмотреть на ютьюбе.

Для записи песни песни артист пригласил большое количество своих коллег и друзей: Krispylife Kid, RMC Mike, Babyface Ray, Rio Da Yung OG, DC2Trill и Icewear Vezzo.
Lil Yachty также анонсировал проект «Michigan Boy Boat». Что он будет из себя представлять, и когда он увидит свет, пока не раскрывается.

Lil Yachty также анонсировал проект «Michigan Boy Boat». Что он будет из себя представлять и когда увидит свет, пока не раскрывается.

В июле прошлого года Lil Yachty выпустил музыкальное видео на сингл «Wock in Stock» из нового альбома музыканта «Lil Boat 3». На пластинке представлено много коллабораций с такими музыкантами, как A$AP Rocky, Tierra Whack, Tyler, The Creator, Future, Mike Will Made It, Young Thug, Lil Keed и другими.

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