Lil Yachty в окружении друзей в клипе «Royal Rumble»

Lil Yachty также анонсировал проект «Michigan Boy Boat». Что он будет из себя представлять и когда увидит свет, пока не раскрывается.

В июле прошлого года Lil Yachty выпустил музыкальное видео на сингл «Wock in Stock» из нового альбома музыканта «Lil Boat 3». На пластинке представлено много коллабораций с такими музыкантами, как A$AP Rocky, Tierra Whack, Tyler, The Creator, Future, Mike Will Made It, Young Thug, Lil Keed и другими.