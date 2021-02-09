Lil Yachty в окружении друзей в клипе «Royal Rumble»

Американский рэпер Lil Yachty выпустил клип на песню «Royal Rumble». Ролик моджно посмотреть на ютьюбе.
Для записи песни песни артист пригласил большое количество своих коллег и друзей: Krispylife Kid, RMC Mike, Babyface Ray, Rio Da Yung OG, DC2Trill и Icewear Vezzo.
Lil Yachty также анонсировал проект «Michigan Boy Boat». Что он будет из себя представлять, и когда он увидит свет, пока не раскрывается.
Lil Yachty также анонсировал проект «Michigan Boy Boat». Что он будет из себя представлять и когда увидит свет, пока не раскрывается.
В июле прошлого года Lil Yachty выпустил музыкальное видео на сингл «Wock in Stock» из нового альбома музыканта «Lil Boat 3». На пластинке представлено много коллабораций с такими музыкантами, как A$AP Rocky, Tierra Whack, Tyler, The Creator, Future, Mike Will Made It, Young Thug, Lil Keed и другими.