Slowthai и Skepta спародировали рекламу пива в тизере клипа «Cancelled»

Британские рэперы Slowthai и Skepta сделали пародию на известную рекламу пива Budweiser в тизере клипа на совместную песню «Cancelled». Ролик можно посмотреть в инстаграме.
В видео Slowthai звонит Skepta и спрашивает, как у него дела. Во время телефонного разговора к Skepta в комнату заходит друг и начинает кричать «Wagwan!» (ямайское произношение фразы «What’s going on?» — «Что происходит?», или «Как дела?»). В рекламе Budweiser персонажи кричали друг другу «Wassup?» (разговорное произношение фразы «What’s up?», что по-русски тоже означает «Как дела?»).
Клип на песню «Cancelled» выйдет сегодня вечером. Трек станет частью второго альбома Slowthai «Tyron». Пластинка должна была выйти 5 февраля, но ее отложили на неопределенный срок.
В ноябре прошлого года рэпер представил второй сингл с альбома — «nhs». В сентябре у него вышла песня «Feel Away», записанная с Джеймсом Блейком и Mount Kimbie.