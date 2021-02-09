Slowthai и Skepta спародировали рекламу пива в тизере клипа «Cancelled»

Британские рэперы Slowthai и Skepta сделали пародию на известную рекламу пива Budweiser в тизере клипа на совместную песню «Cancelled». Ролик можно посмотреть в инстаграме.

В видео Slowthai звонит Skepta и спрашивает, как у него дела. Во время телефонного разговора к Skepta в комнату заходит друг и начинает кричать «Wagwan!» (ямайское произношение фразы «What’s going on?» — «Что происходит?», или «Как дела?»). В рекламе Budweiser персонажи кричали друг другу «Wassup?» (разговорное произношение фразы «What’s up?», что по-русски тоже означает «Как дела?»).