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В России за сутки выявили 15 019 случаев коронавируса

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:20

В России за сутки выявили 15 019 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 897 случаев меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях, Пермском крае, а также в Челябинской и Иркутской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 998 216. За последние сутки вылечились 21 795 человек, за все время — 3 493 886. За сутки умерли 530 пациентов, за весь период — 77 598.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом приблизилось к 106,5 млн человек, 2,3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (27,1 млн). На втором месте — Индия (10,8 млн), на третьем — Бразилия (9,5 млн), на четвертом — Великобритания (3,9 млн).

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