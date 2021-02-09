В России за сутки выявили 15 019 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 897 случаев меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях, Пермском крае, а также в Челябинской и Иркутской областях.