Проект бесплатного доступа к сайтам хотят расширить на видеоконтент, чтобы конкурировать с YouTube

Правительство может расширить проект бесплатного доступа к социально значимым сайтам, включив в него видеоконтент некоторых соцсетей и телеканалов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Речь идет о том, чтобы обязать операторов связи давать бесплатный доступ к контенту «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также к сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса: это Первый, каналы «Россия», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Карусель», ТВЦентр, а также РенТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ и МузТВ.

Источник газеты утверждает, что так в Кремле хотят продвигать отечественный контент на фоне обострения отношений с YouTube. Ряд государственных СМИ, в том числе «Царьград», RT и «Крым 24», не раз жаловались на ограничение доступа на платформе, после чего в России приняли закон о борьбе с цензурой зарубежных интернет-сервисов против российских медиа.

По словам другого собеседника издания, идею бесплатного доступа к видеоконтенту продвигает глава Минцифры Максут Шадаев в качестве «социальной функции».

Аргументом против этого предложения называют увеличение нагрузки на сети связи и дополнительные расходы для операторов и абонентов.

В 2020 году Минцифры утвердило перечень социально значимого информационного ресурса на основе их посещаемости. Изначально в списке был 391 сайт, в том числе «ВКонтакте», «Яндекс», Ozon, ТАСС и РБК. Затем его сократили на 20 сайтов, убрав такие страницы, как сервис для проведения вебинаров «Вебинар.ру», сервис рекомендаций контента Lentainform, сервис выбора врача «ДокДок».