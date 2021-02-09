Прокуратура проверит информацию о низких зарплатах новосибирских ученых после жалобы Путину

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после информации о низкой зарплате местных ученых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об оплате труда в регионе. Вопрос об этом был поднят 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию с президентом Владимиром Путиным.

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, один из лауреатов государственной премии в области науки за 2020 год Анастасия Проскурина пожаловалась главе государства, что она, работая на полную ставку, получает 25 тыс. рублей. И это несмотря на указ Путина о доведении зарплаты ученых до 200% от средней по региону.

Проскурина также рассказала, что вместо повышения зарплаты после соответствующего указа научным сотрудникам предложили формально перейти на полставки. Руководство объяснило это тем, что «указ был, а бюджет увеличен не был», уточнила она.

Владимир Путин на это заявил, что после двукратного увеличения средней зарплаты Проскурина должна получать почти 80 тыс. рублей. Он поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с этой ситуацией.