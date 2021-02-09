Facebook начнет бороться с дезинформацией о вакцинации от COVID-19

Социальная сеть Facebook заявила о том, что намерена бороться на своей платформе с дезинформацией о вакцинации от COVID-19. Об этом стало известно из блога компании.

В разработке правил публикации сведений о коронавирусе и прививках от него приняла участие Всемирная организация здоровья (ВОЗ). Она предложила соцсети контролировать посты о том, что COVID-19 якобы создан человеком, а вакцины опасны для здоровья больше самого вируса.

Также Facebook выступит против информации о неэффективности препаратов от COVID-19 и ложных сведений об их токсичности и тяжелых побочных эффектах, например, аутизме. Подобные высказывания будут удаляться и сопровождаться комментариями с научными данными.

Соцсеть планирует поддержать ведущие организации здравоохранения и госчиновников и запустить кампанию по популяризации вакцинации в мире. Кроме того, Facebook выделит 120 млн долларов на рекламные кредиты для организаций, занимающихся борьбой с COVID-19.

Компания намерена помочь пользователям в поиске информации о том, где и как сделать прививки, точно так же, как ранее она помогала гражданам США принять участие в голосовании за будущего президента.

Для этого в Индонезии Facebook уже создала телефон доверия в WhatsApp, посвященный вакцинации. Подобные проекты реализуют в Южной Африке и других странах. Также соцсеть продолжит кампанию #WearAMask (#НосиМаску) и будет развивать Информационный центр о COVID-19 — он появится в том числе и в Instagram.