HBO выпустит документальный сериал «100-футовая волна» о серфере Гаррете МакНамара

Шестисерийный проект разработают режиссер Крис Смит («Джим и Энди: Другой мир», «Развал») и продюсер Джо Льюис , получивший премию «Эмми» за сериал «Дрянь». Шоу расскажет о десятилетней борьбе МакНамара с гигантскими волнами в португальском городе Назаре.

Героями сериала станут и другие спортсмены, развивающие серфинг на больших волнах. Все они попытаются достичь невозможного — покорить самую высокую волну. Проект проследит за изменениями в мире спорта, которые спровоцировал МакНамара и его страсть к серфингу.

Премьера шоу состоится весной 2021 года на телеканале HBO. Также «100-футовую волну» покажут на стриминговом сервисе HBO Max.

Другой значимый проект о серфинге разрабатывает сейчас Apple TV+. У него пока нет названия, но известно, что в документальном сериале будет шесть серий. За них отвечает лауреат «Оскара» Джеймс Гей-Рис и CEO Всемирной лиги серфинга Эрик Логан.