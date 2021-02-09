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В Нидерландах прошли протесты против комендантского часа. После них его продлили еще на месяц

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:01

Комендантский час в Нидерландах продлили до 2 марта, несмотря на серию массовых протестов в стране. Жители государства требовали отменить введенный 23 января запрет на нахождение на улице по ночам, но не добились ничего, сообщил NOS.

Особый антикоронавирусный режим должны были снять 10 февраля, однако власти Голландии продлили его до весны. Жителям страны по-прежнему нельзя будет покидать дома без уважительной причины с 21.00 до 4.30.

Кроме того, продолжат действовать ограничения для работы кафе, ресторанов и магазинов, продающих товары не первой необходимости. По словам главы Минюста Нидерландов Фердинанда Грапперхауса, на продлении мер настаивали медицинские эксперты.

Если динамика распространения COVID-19 улучшится, комендантский час могут отменить еще до начала марта. Но это вряд ли случится ранее 23 февраля — в этот день голландские власти намерены оценить влияние комендантского часа на эпидемиологическую ситуацию.

Экстренные меры в стране ввели из‑за роста числа инфицированных и появления британского штамма коронавируса. Он угрожает Нидерландам, как отметил премьер-министр Марк Рютте, третьей волной заболевания.

Впрочем, граждане страны недовольны комендантским часом. Из‑за его введения в Амстердаме, Харлеме, Гааге, Роттердаме и других городах прошли массовые протесты, переросшие в беспорядки. Люди жгли костры и бросали петарды и камни в полицию, а правоохранители разгоняли митингующих с помощью слезоточивого газа и водометов.

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