Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал новость о том, что в январе мессенджер стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире. Комментарий он разместил в своем телеграм-канале.

«В чем наш секрет? Последовательность. В течение 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей, а также регулярно улучшали качество и набор функций», — пишет Дуров.

Он считает, что любой, кто верен своим ценностям и регулярно для этого прилагает усилия в течение длительного периода времени — обязательно добьется успеха в своей области. Это относится к любому виду человеческой деятельности — спорту, ведению блога, искусству, программированию, бизнесу или учебе, добавил Дуров.

Основатель Telegram также отметил, что с момента запуска мессенджера в 2013 году его пользовательская база ежегодно росла больше чем на 40%.

О том, что в январе Telegram стал самым скачиваемым в мире неигровым мобильным приложением, сообщила компания Sensor Tower. В сообщении говорилось, что мессенджер установили свыше 63 млн раз — в 3,8 раза больше, чем год назад. Чаще всего это приложение скачивали в Индии и Индонезии.