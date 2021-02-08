Музей Пушкина запустил подкаст о последних днях жизни поэта

Всероссийский музей Александра Пушкина начал выпускать подкасты, посвященные легендарному поэту. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заведующую мемориальным музеем-квартирой Пушкина в Петербурге Галину Седову.

Первые эпизоды образовательного шоу уже появились на сайте музея — их можно найти в рубрике «Подкасты». Они называются «Место дуэли Пушкина» и «В поисках секунданта». Их выход приурочен к годовщине трагической гибели поэта 10 февраля 1837 года.

«Люди любят не только смотреть, но и слушать нас, и мы решили начать подкасты именно с событий перед дуэлью. Каждый день на сайте будет появляться небольшой сюжет минут на 12-15, с помощью которого можно будет погрузиться в атмосферу ожидания важного и трагичного дня, когда Пушкин ушел из жизни», — сказала Седова.

В день смерти поэта музей также подготовит онлайн-экскурсии по его квартире и по набережной Мойки, хорошо знакомой великому литератору XIX века.