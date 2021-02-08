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ЕСПЧ обязал Россию допустить врачей и адвокатов к юношам, которых задержали и силой увезли в Чечню

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:52

Европейский суд по правам человека обязал Россию принять срочные меры в отношении 20-летнего Салеха Магомадова и 17-летнего Исмаила Исаева, которых насильно привезли из Нижнего Новгорода в Чечню, где они якобы признались в пособничестве терроризму. Об этом «Афише Daily» сообщил Тим Бесцвет, пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети», которая помогает юношам.

В ЕСПЧ считают, что существует риск нанесения непоправимого вреда здоровью Магамадова и Исаева. Суд потребовал допустить к ним независимых медиков, адвокатов и близких родственников.

До сегодняшнего дня местонахождение Магамадова и Исаева было неизвестно. Адвокат чеченцев Марк Алексеев выяснил, что его подзащитные находятся в изоляторе временного содержания Урус-Мартановского района, однако его к ним не пропустили, уточнил Бесцвет.

Магамадов и Исаев — модераторы оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. В апреле 2020 года их задержали по подозрению в том, что они оставляли в телеграме оскорбительные публикации, комментарии и снимки других людей. После этого один из задержанных публично извинился. В июле того же года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла обоим уехать из Чечни в Нижний Новгород. 4 февраля юношей вновь задержали и насильно увезли обратно в Чечню.

Накануне министр информации и печати Чечни Ахмед Дудае заявил ЧГТРК «Грозный», что Магамадов и Исаев якобы признали вину в пособничестве члену незаконного вооруженного формирования Рустаму Борчишвили, входившему в террористическую группу Аслана Бютукаева. По версии силовиков, молодые люди передавали продукты боевику, убитому осенью 2020 года.

В «Российской ЛГБТ-сети» сказали, что уголовное дело против них могло быть сфабриковано под пытками.

Тим Бесцвет предоставил «Афише Daily» комментарий адвоката Алексеева:

«Магамадов и Исаев Фактически задержаны 06.02.2021 и двое суток истекут завтра, ввиду чего утверждение о том, что вопрос о задержании на 2 суток будет решаться только сейчас уже само по себе не законно и противоречит требованиям УПК РФ, так как срок 48-часовой считается с момента фактического задержания.

При проведении следственных действий требования УПК РФ не соблюдены, в том числе не допущены защитники, нет документов о задержании, фактически граждане похищены, нет достоверных сведений об их местонахождении. Правоохранительные органы намеренно сообщали ложную информацию о местонахождении Исаева и Магомадова. Признательные показания, если они существуют, скорее всего получены путем угроз и под давлением».

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