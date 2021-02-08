Суд сократил срок ареста главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова до 15 суток

Мосгорсуд сократил срок административного ареста главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова с 25 до 15 суток, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Решение было принято по итогам рассмотрения жалобы адвоката на постановление Тверского суда об аресте журналиста.

3 февраля Тверской суд назначил Смирнову 25 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Как отмечает агентство, адвокат «Апологии протеста» Федор Сирош в жалобе на арест главреда издания привел 37 доводов, указывающих на несостоятельность решения районного суда. Однако судья их отверг, посчитав виновность Смирнова доказанной, но решил, что в суде первой инстанции не учли роль обвиняемого в организации акции и его работу журналистом.

Сергей Смирнов был задержан 30 января в Москве во время прогулки с сыном, после чего его доставили в отделение полиции для составления административного протокола.

В протоколе говорилось, что журналист 20 января опубликовал в твиттере запись с призывом выйти на несогласованную акцию 23 января в поддержку Алексея Навального. Сам Смирнов уточнил, что речь идет о репосте шуточного твита, где говорилось о его внешнем сходстве с вокалистом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который поддерживает Алексея Навального.

В поддержку Смирнова выступили несколько десятков изданий, в том числе РБК, «Коммерсант», The Bell, «Дождь», «Медуза», «Открытые медиа», «Тайга.инфо» и другие. Союз журналистов России потребовал проверить обоснованность его ареста.