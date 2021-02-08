Естественная убыль населения России в 2020 году составила 688 тыс. человек

Естественная убыль населения России в 2020 году составила 688,7 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Росстата, количество умерших за январь–декабрь прошлого года составило 2,124 млн и выросло на 18% по сравнению с 2019 годом, когда в январе–декабре число скончавшихся составило 1,8 млн человек.

Рождаемость за рассматриваемый период снизилась на 3,3%. В январе–декабре 2020 года в стране родилось почти 1,44 млн младенцев против 1,48 млн годом ранее. Естественная убыль населения в России в январе–декабре 2019 года составила 316 тыс.

Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой сокращение населения России на фоне пандемии коронавируса составило 510,5 тыс. человек — это рекорд за последние пятнадцать лет. По данным аналитиков, на 1 января 2021 года в России проживали 146,2 млн человек, притом что на тот же день годом ранее — 146,7 млн. Это минимальный показатель с начала 2014 года, когда в России была зафиксирована численность в 143,7 млн человек.