Германия, Швеция и Польша высылают российских дипломатов

Германия, Швеция и Польша объявили персонами нон грата трех российских дипломатов, работавших в этих странах. Об этом сообщил ТАСС.

Европейские государства отреагировали таким образом на высылку из России своих представителей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января. МИД Польши назвал решение российских властей «необоснованным», МИД Германии — «неоправданным», а МИД Швеции — «неприемлемым».

В ЕС считают, что дипломаты всех трех стран выполняли свои обязанности и действовали в соответствии с Венской конвенцией, согласно которой они имеют право получать информацию о развитии событий на месте. «Россия не оставила нам выбора», — прокомментировала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

По мнению Линде, высылка сотрудников консульств — «недружественный» акт со стороны России. В российском МИД, напротив, таковым считают решение об ответной высылке дипломатов из Европы.

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.