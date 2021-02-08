Басист Radiohead в открытом письме назвал трагедией введение визы ЕС для музыкантов после Brexit

Басист Radiohead Колин Гринвуд написал открытое письмо, в котором назвал трагедией введение визы ЕС для музыкантов после Brexit. Текст опубликовало издание The Guardian.

Гринвуд отметил, что туры по Европе сделали Radiohead тем самым коллективом, который люди знают по всему миру. Группа путешествовала по части света, и по словам музыканта, их всегда тепло встречали поклонники, журналисты и коллеги.

Артист рассказал, что пообщался с бухгалтерами Radiohead, которые ему объяснили что визы, налог на перевоз оборудования и разрешение на использование суден в транспортировке теперь будут обходиться исполнителям в сотни евро. Из‑за этого работники индустрии не смогут устраивать туры на большое количество городов. Он также отметил, что оркестровые музыканты не смогут составлять компанию своим европейским коллегам, а тем, в свою очередь, не будут поощрять обучение в Великборитании.

«Музыка моей страны великолепна, потому что не признает границ и ограничений; это великий патриотический источник, сила уверенности, радости и общей страсти. Я горжусь своей страной и всей музыкой, которой она обменивается с миром, и я уверен, что гордость ощущается в Великобритании людьми всех возрастов и культур», — написал Гринвуд.

В конце прошлого года в Великобритании появилась петиция, в которой требуют отменить визу Евросоюза для музыкантов. Автор письма Тим Бреннан заявил, что свободный въезд будет нужен звездам спорта и телевидения, концертным командам музыкантов, а также требуется сделать исключение на паспорт ATA Carnet, позволяющий без налогов перевозить оборудование.