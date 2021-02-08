В Москве в январе заметно вырос спрос на котят

В Москве в январе 2021 года заметно вырос спрос на котят. Об этом сообщил портал Mockva со ссылкой на данные аналитиков «Авито».

Жители столицы, в целом, стали больше интересоваться домашними животными в период пандемии. Первый заметный скачок издание отмечало еще весной — в апреле завести кота хотели в два раза больше москвичей, чем в марте.

В январе 2021 года спрос на кошек вырос на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причем особенно популярны у горожан оказались беспородные котята: их искали в 24% всех случаев. Спрос на «дворовых» котов вырос на 68% за год.

Среди породистых животных наиболее любимы москвичами «шотландцы» — их искали в 17% запросов, несмотря на то, что в столице стоимость таких кошек составляет около 12 тыс. рублей. Год назад они стоили в два раза меньше.

Также жителям Москвы нравятся «британцы» (ими в январе интересовались в 12% случаев), бенгальские котята (на них пришлись 7% запросов) и мейн-куны. Спрос на последних за 2020 год вырос на 81%, хотя они стоят больше других питомцев — примерно 25 тыс. рублей.