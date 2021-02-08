В Москве пройдет премьера комедии «Рыцари справедливости» с Мадсем Миккельсеном

Картина расскажет о военном Маркусе, жена которого трагически погибает в железнодорожной катастрофе. Он сомневается, что ее гибель — результат несчастного случая. Он объединяется с сумасшедшим математиком и парочкой гиков, чтобы выяснить, что случилось на самом деле. Теперь они — Рыцари справедливости.

В московском кинотеатре «Октябрь» 12 февраля состоится премьерный показ комедийного фильма «Рыцари справедливости» с Мадсем Миккельсеном в главной роли. Об этом «Афише Daily» сообщили представители проекта «Каро.Арт».

Режиссером картины выступил Андерс Томас Йенсен. Он также написал сценарий к фильму вместе с Николаем Арселем, известным по работе над текстом к фильму «Девушка с татуировкой дракона» 2009 года.

После показа комедии в кинотеатре «Октябрь» состоится ее обсуждение с кинокритиком Антоном Долиным. Билеты на мероприятие можно купить здесь.