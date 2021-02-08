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Студентам самарского университета запретили ходить на несанкционированные акции

Семён Гудошников
Сегодня в 17:26

В Кодексе этики служебного поведения работников и обучающихся Самарского государственного технического университета появились новые пункты. Теперь за участие в несанкционированном митинге студентам и преподавателям грозит выговор или увольнение. На новую редакцию кодекса обратила внимание «Новая газета».

«Работнику (обучающемуся) следует исключить: распространение информации, формулирование позиции (в том числе в социальных сетях), которая направлена против государства, региона, университета, наносящей ущерб государственному строю, авторитету и деловой репутации университета, порочащей образ гражданина РФ, работника (обучающегося) университета.

Также следует исключить участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях, направленных против государственного строя и Конституции РФ», — сказано в документе.

По задумке авторов изменений, новые правила послужат созданию «комфортного микроклимата в коллективе» и формированию у сотрудников «таких качеств, как доброжелательность, чувство товарищества, толерантность, доверие, уважительное отношение к чести и достоинствам коллег и товарищей».

Отчисление студентов за их участие в политических акциях — распространенная практика в современной России. Недавно трех студентов Астраханского университета исключили за участие в митинге 23 января. Ректор заявил, что подписывал указ «с болью в сердце», но с учащимися нужно проститься, поскольку они нарушили «правила внутреннего распорядка». В декабре прошлого года акциониста Павла Крисевича отчислили из РУДН за акцию, в которой он был «распят» напротив здания ФСБ.

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