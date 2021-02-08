«ВКонтакте» почти месяц не дает сообществам вывести донаты на карту. Проблему обещают исправить

Владельцы сообществ в «ВКонтакте» уже почти месяц не могут вывести на карту деньги, полученные от подписчиков через сервис для сбора донатов VK Donut. На жалобы предпринимателей обратил внимание портал Roem.ru.

По его данным, VK Donut работает через платформу Boosty, которая проводит транзакции с помощью системы электронных платежей «ЮMoney». 12 января ЦБ запретил «ЮMoney» осуществлять платежи между физлицами и иностранными компаниями. Система исполнила требование регулятора, и уже на следующий день вывод донатов на банковскую карту стал невозможен.

Пользователей Boosty также предупредили о временных сложностях с выводом денег, однако там ситуация была исправлена уже к 15 января. Представитель «ВКонтакте» рассказал «Афише Daily», что соцсети для решения проблемы нужно больше времени, так как в программе VK Donut задействован не только Boosty, но и несколько других партнеров.

«В течение недели проблема будет решена. Благодаря новому решению комиссия на вывод уменьшится», — сообщили там.

Согласно правилам VK Donut, пользователи могут вывести донаты напрямую на карту или хранить их на кошельке VK Pay. По словам представителя «ВКонтакте», на момент возникновения проблемы вывод денег через карту был подключен меньше чем у 20% участников VK Donut. Получать выплаты и дальше все пользователи могли с помощью VK Pay, отметил он.