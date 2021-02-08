Опрос: каждый третий россиянин хочет остаться на «частичной» удаленке

ВЦИОМ и ДОМ.РФ выяснили, что каждый третий россиянин хотел бы продолжить работать дистанционно. Некоторые из респондентов согласны на частичную удаленку, пишет «Интерфакс».

Согласно опросу, 44% работающих людей хотят перейти на постоянную работу в офис после окончания самоизоляции. При этом 7% хотят оставить полностью удаленный режим и 33% — смешанный, позволяющий чередовать офис и дом.

Большинство людей, выбравших удаленку, приспособили свое жилье для работы. Среди всех работающих россиян, 59% уже попробовали заниматься делами из дома и считают, что их жилье подходит для такого формата.

«По итогам 2020 года мы можем говорить о формировании нового, востребованного гражданами режима занятости — комбинированного. Каждый третий сотрудник хотел бы так работать», — сказал директор по персоналу и операционной эффективности «Дом.рф» Алексей Первенцев.

В конце января мэр Москвы отменил обязательную удаленку для 30% сотрудников. По его мнению, это позволит экономике нормально развиваться, а людям — возвращаться на рабочие места и полноценно работать. Окончательно коронавирусные ограничения могут снять в столице к маю.