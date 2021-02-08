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Страница Варвары Шмыковой исчезла с сайта Центра им. Мейерхольда. Она поддержала Алексея Навального

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:56

Из списка артистов театрально-культурного Центра им. Мейерхольда пропала страница Варвары Шмыковой. На это обратил внимание актер Максим Виторган в фейсбуке.

Арт-директор центра Елена Ковальская рассказала «Открытым медиа», что Шмыкова продолжит играть на сцене театра. Почему ее страницу убрали с сайта, Ковальская уточнять не стала.

«Варвара — участница коллектива „Июльансамбль“, она играет в Центре имени Мейерхольда. Собственной труппы у театра нет», — сказала арт-директор, отметив, что профиль на сайте закрыли по ее требованию.

20 января Варвара Шмыкова выложила видео, в котором поддержала Алексея Навального после того, как его задержали в аэропорту Внуково и арестовали на 30 суток, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

«Мне грустно от того, что это огромное количество денег, которое потрачено на удовлетворение одного человека, ну или удовлетворение одной семьи или трёх семей, уходит вот так безобразно, просто мелочно в то время, когда есть люди, которые реально нуждаются в помощи», — сказала Шмыкова, сообщив, что примет участие в акции в поддержку оппозиционера.

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