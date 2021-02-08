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Зак Снайдер выпустит новый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:59

14 февраля выйдет второй тизер «Лиги справедливости Зака Снайдера». Об этом режиссер заявил у себя в твиттере.

Картина станет переработанной версией «Лиги справедливости» 2017 года. Зак Снайдер соберет историю из уже отснятых материалов, так как проведение дополнительных съемок ему не одобрили. Некоторые реплики будут перезаписаны. Режиссерская версия картины выйдет в 2021 году на HBO Max.

Зак Снайдер не участвовал в постпродакшене и цветокоррекции «Лиги справедливости», поэтому студия привлекла к работе Джосса Уидона. Фанаты утверждали, что у постановщиков сильно различаются стили и картина должна была быть мрачнее. Опубликовать режиссерскую версию требовали и актеры «Лиги справедливости» Бен Аффлек, Рей Фишер и Галь Гадот.

«Это длинная история. В конечном итоге [зрители] получили бы объяснение сцены с кошмаром Брюса Уэйна. Мы бы оказались в будущем, где Дарксайд покорил Землю, а Супермен поддался уравнению антижизни. В этом мире выжили бы некоторые члены Лиги справедливости и продолжили бы сражаться. Бэтмен бы нарушил договор с Киборгом из‑за того, что что‑то случилось… Они вместе работали над тем, чтобы отправить Флэша обратно к Брюсу», — говорил Снайдер в ответ на вопрос «Что не так с „Лигой справедливости“?».

Предыдущий трейлер вышел в августе 2020 года. В нем происходит полная анархия под трек «Hallelujah». Ролик действительно мрачный, как и просили поклонники.

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