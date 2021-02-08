На Луне нашли мячи для гольфа, которыми сыграл американский астронавт Алан Шепард 50 лет назад

Специалист по визуализации Энди Сондерс обнаружил на Луне два мяча для гольфа, которыми в 1971 году играл командир космического корабля «Аполлон-14» Алан Шепард. Об этом сообщает Би-би-си.
Сондерс использовал снимки поверхности спутника и архивное видео и выяснил, что мячи лежат в пыли неподалеку друг от друга. Шепард заявлял, что шары пролетели «мили, мили и мили», но на деле один мяч преодолел 22 метра и второй — 36,5.
Астронавт тайком протащил мячи на космический корабль, засунув их в носки. Клюшку он не взял, только ее металлический наконечник. Закончив с основной миссией, Шепард прикрепил его к инструменту для сбора образцов грунта и ударил по каждому из мячей. По словам Сондерса, сам факт, что астронавт поднял мячи в воздух, уже впечатляет: он попал по одному из них с третьего раза, не имея возможности полноценно ориентироваться в скафандре, который весит 80 килограмм.
Ранее ученые из Даремского университета в Великобритании показали процесс образования Луны. Большинство астрономов уверены, что молодую Землю атаковал около 4,5 млрд лет назад объект размером с Марс под названием Тейя, после чего из обломков образовалась прото-Луна. Вращаясь вокруг Земли, она остыла и собрала обломки с орбиты. Тогда спутник был значительно ближе, чем сейчас.