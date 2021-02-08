На Луне нашли мячи для гольфа, которыми сыграл американский астронавт Алан Шепард 50 лет назад

Специалист по визуализации Энди Сондерс обнаружил на Луне два мяча для гольфа, которыми в 1971 году играл командир космического корабля «Аполлон-14» Алан Шепард. Об этом сообщает Би-би-си.

Сондерс использовал снимки поверхности спутника и архивное видео и выяснил, что мячи лежат в пыли неподалеку друг от друга. Шепард заявлял, что шары пролетели «мили, мили и мили», но на деле один мяч преодолел 22 метра и второй — 36,5.