Уилл Смит сыграет в новом триллере режиссера «Дэдпула-2» и «Джона Уика»

Уилл Смит получил главную роль в фильме «Fast & Loose», режиссером которого выступает Дэвид Лейтч — постановщик «Дэдпула-2» и «Джона Уика». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, сценарий к картине написали Джо и Эрих Хоберы («РЭД», «Мег: Монстр глубины»). Проектом уже заинтересовались Warner, Paramount, MGM, Sony и топовые стриминговые сервисы.

По сюжету некий Джон Райли (Смит) теряет память после жестокого избиения. Он начинает восстанавливать события и узнает, что вел двойную жизнь. В одной он был оперативником ЦРУ под прикрытием без каких‑либо перспектив и семьи, в другой — успешным криминальным авторитетом, ведущим роскошный образ жизни и окруженным красивыми женщинами. Райли предстоит понять, какая из этих личностей была настоящей и, что еще важнее, какую жизнь он действительно хочет прожить.

Изначально Лейтч хотел лишь спродюсировать картину, но в итоге решил снять ее лично. Сейчас он также работает над съемками боевика «Скоростной поезд», в котором сыграют Брэд Питт, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Шеннон, Логан Лерман, Зази Битз и Леди Гага.