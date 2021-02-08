Группа ученых из разных стран составила список наиболее опасных объектов космического мусора на околоземной орбите. Результаты исследования опубликованы в журнале ScienceDirect.

По данным специалистов, 80% мусора на низких околоземных орбитах — ракетные корпусы. 37 из 50 наиболее опасных объектов обладают массой более двух тонн. Среди основных факторов, почему такой мусор представляет угрозу, — масса, частота встреч, время жизни на орбите и близость к работающим спутникам.

Ученые заявили, что устранение таких объектов — важнейшая задача в вопросе освоения космоса. По их мнению, выполнить ее можно уже в ближайшие годы.

«Правительства ведущих космических стран должны принять решения о совместных действиях в планетарном масштабе. Мы уверены, что начало эры очищения космического пространства равносильно началу эры освоения космоса. Без этого глобального шага будущее человечества в космосе сомнительно», — заявил заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов.

В ноябре прошлого года исследователи NASA заметили, что на орбиту Земли вернулась старая ракета, которую запустили США. Это разгонный блок ракеты Atlas Centaur, которую запустили еще в 1966 году. Согласно ученым, объект медленно сделает две петли вокруг планеты и возобновит свой путь к Солнцу.