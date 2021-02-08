«Яндекс.Драйв» запустил долгосрочную подписку на автомобили в Петербурге

Сервис аренды машин «Яндекс.Драйв» добавил долгосрочную подписку в Петербурге. «Это новый способ использовать автомобиль как свой собственный, не покупая», — пишет пресс-служба каршеринга.

Арендовать автомобиль по подписке можно на срок от месяца до полутора лет. Достаточно зайти в приложение, выбрать модель, тип страховки, срок подписки и пробег. Затем команда «Яндекс.Драйва» оформит, застрахует и привезет по адресу чистую, заправленную машину.

Получить доступ к автомобилю, а также прогреть или охладить его можно удаленно, в приложении. В подписку входит полное обслуживание и круглосуточная служба поддержки для экстренных случаев. Оплатить можно сразу или раскидать сумму на длительный срок. Заправки и регулярные мойки оплачиваются отдельно пользователем.

Mercedes E200, к примеру, стоит от 47 тыс. рублей в месяц, а новый Volkswagen Polo, который скоро будет доступен для подписки, — от 15 тыс. рублей. Также для аренды доступны Mercedes C 180, BMW 520i и Audi A3. Список моделей будет расширяться.

В октябре появилась долгосрочная подписка на автомобили в Москве. В столичном автопарке 11 моделей, в том числе Škoda Octavia, Volkswagen Polo, Mercedes Е200, BMW 5, электрокар Nissan Leaf и другие.