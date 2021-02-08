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«Кухня на районе» создала меню совместно с Cream Soda и «Мумий Тролль» в поддержку фильма певицы SIA

Виктория Шанина
Сегодня в 11:07

Команда «Кухни на районе» создала специальное меню в честь выхода нового альбома и дебютного фильма певицы SIA. Блюда для него выбирали артисты Warner Music Russia. Они будут доступны для заказа в приложении «Кухни» с 7 по 21 февраля, сообщила пресс-служба сервиса.

В меню шесть позиций: банановые панкейки с беконом и кленовым сиропом (их выбирала Tatarka), вареники с творогом и вишневым вареньем (от Maruv), скрэмбл с черри и авокадо (от блогера и певицы Maru Gu), спагетти с гребешком и зеленым горошком — (от группы «Мумий Тролль»), тост с яйцами-пашот и гуакамоле (от Cream Soda) и яичница с улыбкой из кетчупа (от SIA, так как это блюдо изображено на афише ее фильма «Музыка»).

Также в приложении можно купить шопер с надписью «Все состоит из магии и кирпичей» от благотворительного фонда «Антон тут рядом». С каждого заказа часть средств будет отправляться на счет фонда.

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В ноябре SIA презентовала фильм «Музыка» о девушке с аутизмом. Он посвящен исцеляющей силе любви и важности общественной поддержки. Певица так вдохновилась работой над картиной, что написала для него альбом из 14 треков.

Многие обвинили картину SIA в неинклюзивности, поскольку главную героиню играет девушка, не страдающая расстройством аутического спектра. «Афиша Daily» подробно писала об этом.

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