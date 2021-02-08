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Племянница Бориса Пастернака подала в суд на Лару Прескотт за плагиат

Виктория Шанина
Сегодня в 9:43

Племянница автора «Доктора Живаго» Анна Пастернак подала в суд на писательницу Лару Прескотт за плагиат. Как родственница легендарного автора она легко найдет литературные аргументы в свою пользу, пишет The Times.

По словам Пастернак, Прескотт скопировала романтические сцены из ее книги «Лара. Нерассказанная история любви, вдохновившая на создание „Доктора Живаго“» в роман «Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу „Доктора Живаго“». Последний вышел в январе 2021 года.

Анна Пастернак написала научно-популярный роман про Ольгу Ивинскую — возлюбленную Бориса Пастернака, которая стала прототипом Лары в «Докторе Живаго». Автор уверена, что после прочтения ее книги читатели заново откроют для себя содержание культового романа.

Книга Прескотт посвящена истории трех сильных женщин, которые внесли свой вклад в «Доктора Живаго». Одна из них — все та же Ольга Ивинская, чья сюжетная линия посвящена пыткам в лагере для политзаключенных. Две другие — секретарши Ирина и Салли из Вашингтона, которые помогали доставить текст за рубеж.

У «Доктора Живаго» тяжелая судьба. Пастернак писал его в течение 10 лет — с 1945 по 1955 год. Жесткая цензура СССР запрещала ввоз копий текста романа на территорию страны, поэтому его доставляли незаконно. По информации The Washington Post, ЦРУ использовало книгу как инструмент пропаганды во время холодной войны и помогало с контрабандой.

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