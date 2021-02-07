Сиквел «Последнего богатыря» собрал в прокате 2 млрд рублей. Это удавалось лишь 4 российским фильмам

Семейный фэнтези-фильм «Последний богатырь: Корень зла» собрал в прокате более 2 млрд рублей. Об этом говорят данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), на которые обратил внимание РБК.

Сиквел «Последнего богатыря» уже успел обойти по кассовым сборам своего предшественника. Первая часть была в прокате два месяца — с октября по декабрь 2017 года — и принесла от продажи билетов в кино 1,7 млрд рублей.

РБК отмечает, что продолжение картины вышло в удачный период — новогодних праздников — когда посещаемость кинозалов традиционно высокая. Однако из‑за коронавируса кинотеатры работали с ограничениями, что не могло не сказаться на сборах.

До «Последнего богатыря: Корень зла» собрать в прокате больше 2 млрд рублей удавалось лишь трем отечественных картинам — «Холопу» (3,2 млрд рублей), «Движению вверх» (3 млрд рублей) и «Т-34» (2,3 млрд рублей). Таже с 2004 года планку в 2 млрд рублей удалось преодолеть 15 зарубежным фильмам.