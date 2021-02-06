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Рэпера Славу КПСС задержали из‑за лозунгов во время протеста 2 февраля 20:34
TikTok российского МИДа, украинский поселок Нью-Йорк и другие новости дня 20:29 Дайджест
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Поселок в Украине могут переименовать в Нью-Йорк. Это его историческое название 17:19
В ВОЗ заявили о сокращении темпов распространения коронавируса в мире 17:02
Зоопарк в Техасе предложил назвать тараканов именами бывших перед тем, как скормить их животным 16:19
Фотограф Дмитрий Марков выставил на аукцион снимок из ОВД в поддержку оппозиционных телеграм-каналов 16:15
Наследный принц Дубая Хамдан и Павел Дуров обсудили сценарии успеха Telegram в ОАЭ 15:39
Stacy Amma Osei-Kuffour/Instargam Сценаристка «Хранителей» Стэйси Осей-Куффур напишет «Блэйда» с Махершалой Али
Сценаристка «Хранителей» Стэйси Осей-Куффур напишет «Блэйда» с Махершалой Али 15:21
Агентство WME разорвало контракт с Арми Хаммером после обвинений в каннибализме 14:40
Скандал в семье Вуди Аллена в тизере документалки «Allen v. Farrow» 14:05
В Петербурге закрыли станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» по требованию полиции 13:32
Бюджетные расходы России могут увеличиться из‑за акций протестов 13:20
Rupert Grint/Instagram Руперт Гринт признался, что не смотрел «Гарри Поттера» дальше третьего фильма
Руперт Гринт признался, что не смотрел «Гарри Поттера» дальше третьего фильма 11:35
В России за сутки выявили 16 627 случаев коронавируса 11:21
Павел Дуров сообщил о блокировке телеграм-каналов с личными данными силовиков 10:48
Терстон Мур из Sonic Youth неожиданно выпустил эмбиент-альбом «Screen Time» 10:12
Актер подал в суд на Netflix за нарушение антикоронавирусных мер 9:45
Freddie Gibbs/YouTube Кролик ездит на лоурайдере в клипе Фредди Гиббса «Gang Signs»
Кролик ездит на лоурайдере в клипе Фредди Гиббса «Gang Signs» 9:04
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Дайджест

TikTok российского МИДа, украинский поселок Нью-Йорк и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:29

За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев COVID-19 — на 61 меньше, чем вчера. Эксперты ВОЗ считают, что темпы распространения коронавируса в мире идут на спад. В основном это происходит благодаря соблюдению ограничительных мер.

Бюджетные расходы России могут увеличиться из‑за акций протеста в поддержку Навального. Аналитики полагают, что митинги могут подорвать авторитет правительства, и это приведет к уменьшению бюджетной консолидации.

Фотограф Дмитрий Марков выставил на аукцион снимок из ОВД, чтобы поддержать оппозиционные телеграм-каналы «ОВД-инфо» и «Апология протеста». На снимке изображен силовик в балаклаве, сидящий под портретом Владимира Путина.

Польские консерваторы предложили создать женские «комнаты для слез». Вместо того чтобы сделать аборт, полячкам теперь предложат поплакать и пообщаться с психологом.

В Гонконге детей начнут учить национальной безопасности, чтобы они перестали обсуждать политику. Новая дисциплина появилась после массовых протестов, в которых участвовали подростки.

Министерство иностранных дел России зарегистрировалось в TikTok, но «это не дань моде, а просто информационная работа». Первые видео посвящены критике «Спутника-V» со стороны Навального и опровержению его доводов.

Поселок в Донецкой области Украины могут переименовать в Нью-Йорк. Так он назывался до 1951 года, пока отношения СССР и США не ухудшились из‑за холодной войны.

Зоопарк в Техасе предложил называть тараканов именами бывших, перед тем как скормить их рептилиям или сурикатам. Если вы очень сильно обижены на экс-партнера, то можно назвать его именем замороженную крысу.

Музей истории ГУЛАГа получил премию Совета Европы для учреждений, которые помогают преодолеть социальные барьеры и сохранить культурное наследие. В ПАСЕ музей назвали образцовым и оценили за «редкую честность».

Стриминговый сервис HBO Max выпустит документальный сериал «Allen v. Farrow» о скандале в семье Вуди Алена. Проект раскроет подробности конфликта, который привел к обвинениям в домогательствах со стороны приемной дочери Дилан и ссоре с сыном Ронаном.

Актер Тимоти Херл подал в суд на Netflix за нарушение антикоронавирусных мер во время мероприятия, посвященного «Очень странным делам». В ответ на обвинения продюсеры заявили, что среди гостей не было переносчиков инфекции.

Кейт Бланшетт станет продюсером драмы о крупнейшем муниципальном мошенничестве в истории США. Фильм расскажет о госслужащей, которая брала взятки, чтобы на эти деньги разводить лошадей.

Агентство WME разорвало контракт с Арми Хаммером. Карьера актера продолжает рушиться из‑за обвинений в склонности к БДСМ-практикам и каннибализму.

С 12 по 14 февраля в екатеринбургском «Ельцин-центре» пройдет фестиваль «New/Open Showcase». На нем выступят молодые музыканты из 15 городов. Будут также концерты Shortparis и Левана Горозии, но за билет на них придется заплатить.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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